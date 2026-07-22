Нурлан Коянбаев обыграл скандальный фейл Дональда Трампа на ЧМ-2026

Известный казахстанский продюсер и телеведущий Нурлан Коянбаев присоединился к вирусному мему с участием президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию, созданную с помощью искусственного интеллекта. На снимке вместе с Коянбаевым, актером Рустемом Жаныамановым и их спутницами неожиданно появился и Дональд Трамп.

Таким образом креативный директор Телерадиокомплекса президента Казахстана с юмором обыграл ситуацию, произошедшую после финала Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Тогда Трамп после вручения Кубка мира сборной Испании не покинул сцену во время чемпионской фотосессии.

Трамп – нарцисс.

Президент FIFA пытался уговорить президента США покинуть кадр, но тот не ушел...Он то тут причем? pic.twitter.com/3OrBrUVkfl — pmigse (@pmigse) July 20, 2026

В результате официальным аккаунтам ФИФА и сборной Испании пришлось обрезать победные фотографии, чтобы убрать президента США из кадра.

После этого эпизод быстро превратился в мировой мем – пользователи начали массово добавлять Трампа на самые разные известные снимки с помощью фотошопа и ИИ.

Коянбаев подписал свою публикацию всего двумя словами: "Не вини".

Подписчики оценили шутку и оставили под постом множество восторженных комментариев.

4 мая Коянбаев и предприниматель Турсен Алагузов зажгли танцем на матче "Ордабасы" – "Актобе". Их зажигательные движения попали в объективы камер.