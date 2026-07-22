Нурлан Коянбаев обыграл скандальный фейл Дональда Трампа на ЧМ-2026
На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию, созданную с помощью искусственного интеллекта. На снимке вместе с Коянбаевым, актером Рустемом Жаныамановым и их спутницами неожиданно появился и Дональд Трамп.
Таким образом креативный директор Телерадиокомплекса президента Казахстана с юмором обыграл ситуацию, произошедшую после финала Чемпионата мира по футболу 2026 года.
Тогда Трамп после вручения Кубка мира сборной Испании не покинул сцену во время чемпионской фотосессии.
Трамп – нарцисс.— pmigse (@pmigse) July 20, 2026
Президент FIFA пытался уговорить президента США покинуть кадр, но тот не ушел...Он то тут причем? pic.twitter.com/3OrBrUVkfl
В результате официальным аккаунтам ФИФА и сборной Испании пришлось обрезать победные фотографии, чтобы убрать президента США из кадра.
Champions.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/h7BTVx8R6A— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
После этого эпизод быстро превратился в мировой мем – пользователи начали массово добавлять Трампа на самые разные известные снимки с помощью фотошопа и ИИ.
Коянбаев подписал свою публикацию всего двумя словами: "Не вини".
Подписчики оценили шутку и оставили под постом множество восторженных комментариев.
4 мая Коянбаев и предприниматель Турсен Алагузов зажгли танцем на матче "Ордабасы" – "Актобе". Их зажигательные движения попали в объективы камер.