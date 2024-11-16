В прокат вышла хоррор-комедия "Жезтырнақ" режиссера Анвара Матжанова

В последние годы в Казахстане все больше снимают киноленты в жанре хоррор и фэнтези. Одной из таких картин стал недавно вышедший фильм "Жезтырнақ" режиссера Анвара Матжанова. Главные роли в нем исполнили Динара Мирасбек и Есентай Ниязбаев, сообщает Zakon.kz.

Фильм обещает зрителям захватывающее сочетание мистики и триллера, погружая в мир древней тюркской мифологии. С давних пор ходили легенды о жезтырнаках – мифических существах с длинными когтями, которые обладали нечеловеческой силой и питались людской кровью.

По сюжету Мирас – простой алматинский парень, в которого влюбляется красивая и успешная Айна. Родители юноши счастливы и считают такую партию весьма выгодной для сына. Они с удовольствием хотят породниться с богатой семьей Айны, но не подозревают, какие тайны скрываются за дверьми шикарного особняка сватов.

Ранее сообщалось, что казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии "Оскар".