Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии "Оскар"

Фильм "Бауырына салу" Асхата Кучинчирекова официально отобрали на премию престижного кинофестиваля в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" от Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Радостной новостью команда фильма поделилась на странице фильма в Instagram.

Фото: Instagram/baurynasalu.film

"Жизнь в сельской местности полна различных трудностей и тяжелой физической работы. Независимо от возраста, мальчики с раннего возраста вносят свой вклад в хозяйство наравне со старшими членами семьи. Герой фильма Ерсултан столкнулся с тем же, живя вместе со своей бабушкой. Но все в его мире переворачивается, когда бабушка умирает…", – говорится в описании к фильму.

Церемония награждения состоится 2 марта в Лос-Анджелесе. Но до этого третий заключительный тур определит имена номинантов каждой категории. Он будет проходить с 11 по 18 февраля 2025 года.

Таким образом, "Бауырына салу" может стать вторым фильмом в истории Казахстана, который представит нашу страну на "Оскаре". В 2008 году за победу в этой же номинации боролась картина "Монгол" .

А другой казахстанский фильм "Шектеусіз үміт" стал победителем в номинации "Лучший документальный короткометражный фильм" кинофестиваля в Калифорнии.