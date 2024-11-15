Памела Андерсон вернулась в кино
Фото: Instagram/pamelaanderson
Звезда "Спасателей Малибу" исполнила главную роль в фильме "Последняя танцовщица", сообщает Zakon.kz.
Актриса сыграла в картине гламурную танцовщицу, которой неожиданно приходится решать, что делать с будущим. Ведь по сюжету, героиня столкнулась с закрытием шоу в Лас-Вегасе, где она выступала целых 30 лет.
Тизер показывает:
- растерянность героини перед неизвестностью;
- ее неуверенные попытки найти новую работу;
- тяжелые переживания из‑за необходимости покинуть любимую сцену.
Эту роль Памэлы уже назвали лучшей в ее карьере, а фильм – потенциальным претендентом на "Оскар". Картина выйдет в кинопрокат 10 января.
На днях стало известно о возвращении Рене Зеллвегер к роли Бриджит Джонс.
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