Памела Андерсон вернулась в кино

Звезда "Спасателей Малибу" исполнила главную роль в фильме "Последняя танцовщица", сообщает Zakon.kz.

Актриса сыграла в картине гламурную танцовщицу, которой неожиданно приходится решать, что делать с будущим. Ведь по сюжету, героиня столкнулась с закрытием шоу в Лас-Вегасе, где она выступала целых 30 лет.

Тизер показывает:

растерянность героини перед неизвестностью;

ее неуверенные попытки найти новую работу;

тяжелые переживания из‑за необходимости покинуть любимую сцену.

Эту роль Памэлы уже назвали лучшей в ее карьере, а фильм – потенциальным претендентом на "Оскар". Картина выйдет в кинопрокат 10 января.

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