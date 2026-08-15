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Культура и шоу-бизнес

"Евровидение-2027" начало подготовку

Евровидение - 2027, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 05:55 Фото: pixabay
13 августа Европейский вещательный союз и Болгарское национальное телевидение рассказали о старте подготовки к песенному конкурсу "Евровидение" в 2027 году, сообщает Zakon.kz.

По итогам 2026 года победительницей конкурса стала 27-летняя Дарина Йотова из Болгарии. 17 мая она выступила с песней "Bangaranga" и набрала в финале 516 баллов.

Поэтому песенный конкурс "Евровидение" в 2027 году пройдет с 10 по 15 мая в болгарском городе Бургасе. Об этом рассказали Европейский вещательный союз и Болгарское национальное телевидение.

"Бургас – это оживленный гостеприимный город на Черном море с сильной музыкальной и культурной самобытностью, обладающий амбициями, инфраструктурой и энтузиазмом, необходимыми для того, чтобы принять семью "Евровидения", – отметил директор конкурса Мартин Грин.
Евровидение – 2027, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 05:55

Фото: ebu.ch

В 2027 году "Евровидение" проведут в 71-й раз. Программу событий, приуроченных к конкурсу, опубликуют позднее.

12 августа азербайджанская певица Роза Зергерли объявила свой концертный тур до конца 2026 года.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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