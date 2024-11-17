Николь Кидман упрекнула известного режиссера из-за женщин

Австралийская актриса и обладательница премии "Оскар" Николь Кидан упрекнула режиссера Мартина Скорсезе из-за отсутствия женщин в его фильмах. 57-летнюю звезду фильмов "Часы" и "С широко закрытыми глазами" возмутил и опечалил этот факт, сообщает Zakon.kz.

Свою претензию Кидман высказала в интервью изданию Variety.

По словам актрисы, она мечтает сняться у 81-летнего Скорсезе, который является режиссером таких культовых фильмов, как "Крестный отец", "Ирландец", "Славные парни" и "Волк с Уолл-стрит".

"Я всегда говорила, что хочу поработать со Скорсезе, если он снимет фильм с женщинами", – сказала актриса.

Кроме того, продолжила Кидман, она хотела бы поработать с режиссерами Кэтрин Бигелоу, Спайком Джонзом, Полом Томасом Андерсоном и Михаэлем Ханеке.

Издание напоминает, что в 2011 году подобный упрек Скорсезе получил и от актрисы Мерил Стрип. Она отметила, что хотела бы, чтобы режиссер время от времени интересовался женскими персонажами, но выразила сомнение, что доживет до этого момента.

25 июня 2024 года актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан отметили 18-ю годовщину свадьбы. Пара почти одновременно разместила живописную фотографию на своих страницах в Instagram. При этом оба предпочли лаконичные слова к ней, отказавшись от длинных текстов.