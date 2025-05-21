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Культура и шоу-бизнес

Николь Кидман рассказала о причине работы с женщинами-режиссерами

Николь Кидман поработала с 27 женщинами-режиссерами, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 07:17 Фото: Instagram/nicolekidman
57-летняя австралийская и американская актриса рассказала, почему работала именно с женщинами-режиссерами, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что за восемь лет Кидман поработала с 27 женщинами-режиссерами. Тем самым она выполнила обещание, данное себе в 2017 году. Об этом актриса рассказала в интервью Variety.

Тогда актриса пообещала себе, что каждые 18 месяцев будет сотрудничать с другими женщинами в качестве актрисы или продюсера. Она объяснила, что сделала это из-за усталости от двойных стандартов, с которыми сталкиваются женщины в киноиндустрии.

"Я была в точке, когда у нас была дискуссия, где было неравенство с точки зрения выбора. Ты спрашивала: "Может ли женщина снять это?". И не было такого числа имен, при котором можно было бы рассматривать людей. Отвечали, что это был чей-то первый раз, и не хотелось рисковать", – рассказала актриса.

Как пишет Variety, в 2017 году фильмы женщин-режиссеров составляли только 4% от лучших фильмов года. В 2024 году показатель достиг 13,6%.

В свою очередь певица Кэти Перри опубликовала эмоциональный комментарий, в котором объяснила, как на нее повлияли нападки в соцсетях.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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