Тейлор Свифт: обложка нового альбома и ненависть Трампа

17 ноября певица поделилась обложкой специального издания ее альбома The Tortured Poets Department: The Anthology, сообщает Zakon.kz.

Судя по анонсу певицы на ее странице в Instagram, в альбоме появятся четыре новых акустических трека.

Фото: Instagram/taylorswift

Виниловая пластинка и диск будут доступны в продаже уже 29 ноября. Вместе с ними в продаже появится и книга, посвященная мировому туру Свифт – Eras.

В этот же день на своей странице в Х, Дональд Трамп высказался, что все еще продолжает ненавидить ее.

I still hate Taylor Swift — Donald Trump Nation (@DonaldTrumpNat) November 16, 2024

Такое отношения к мировой знаменитости началось после того, как Свифт одной из первых открыто выступила в поддержку Камалы Харрис.

Тейлор Свифт, которую называют поэтом нового поколения, не приехала в Манчестер за наградами премии MTV.