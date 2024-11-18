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Тейлор Свифт: обложка нового альбома и ненависть Трампа

Музыкальный альбом, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 07:00 Фото: Instagram/taylorswift
17 ноября певица поделилась обложкой специального издания ее альбома The Tortured Poets Department: The Anthology, сообщает Zakon.kz.

Судя по анонсу певицы на ее странице в Instagram, в альбоме появятся четыре новых акустических трека.

Музыкальный альбом, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 07:00

Фото: Instagram/taylorswift

Виниловая пластинка и диск будут доступны в продаже уже 29 ноября. Вместе с ними в продаже появится и книга, посвященная мировому туру Свифт – Eras.

В этот же день на своей странице в Х, Дональд Трамп высказался, что все еще продолжает ненавидить ее.

Такое отношения к мировой знаменитости началось после того, как Свифт одной из первых открыто выступила в поддержку Камалы Харрис.

Тейлор Свифт, которую называют поэтом нового поколения, не приехала в Манчестер за наградами премии MTV.

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