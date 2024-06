Ига Швёнтек побывала на концерте Тейлор Свифт

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера № 1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

На концерте Ига Швёнтек получила письмо от Тейлор Свифт. В социальных сетях сильнейшая теннисистка планеты поделилась фотографией.

"Я умерла. Да, я много раз плакала во время концерта. Да, он был невероятный. Ты прекрасна, Тейлор", – написала Швёнтек в соцсетях.

I'm dead 🥺

Yes, I cried many times during the show.

Yes, it was incredible. You are amazing @taylorswift13 🫶🏼🫶🏼 pic.twitter.com/JbpRWarbUw