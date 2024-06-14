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Ига Швёнтек побывала на концерте Тейлор Свифт

Ига Швёнтек побывала на концерте Тейлор Свифт Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась впечатлениями от концерта Тейлор Свифт. Пятикратная чемпионка мейджоров является большой поклонницей творчества американской певицы, сообщает Zakon.kz.

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На концерте Ига Швёнтек получила письмо от Тейлор Свифт. В социальных сетях сильнейшая теннисистка планеты поделилась фотографией.

"Я умерла. Да, я много раз плакала во время концерта. Да, он был невероятный. Ты прекрасна, Тейлор", – написала Швёнтек в соцсетях.

На прошлой неделе польская теннисистка выиграла "Ролан Гаррос", обыграв в финале итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:1. Этот титул стал для Швёнтек третьим подряд и четвертым в целом на парижских кортах. Всего на ее счету 21 трофей на уровне WTA, включая пять побед на турнирах "Большого шлема". Несколько дней назад Ига снялась с травяного турнира в Берлине.

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