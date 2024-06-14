Ига Швёнтек побывала на концерте Тейлор Свифт

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась впечатлениями от концерта Тейлор Свифт. Пятикратная чемпионка мейджоров является большой поклонницей творчества американской певицы, сообщает Zakon.kz.

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На концерте Ига Швёнтек получила письмо от Тейлор Свифт. В социальных сетях сильнейшая теннисистка планеты поделилась фотографией.

"Я умерла. Да, я много раз плакала во время концерта. Да, он был невероятный. Ты прекрасна, Тейлор", – написала Швёнтек в соцсетях.

I'm dead 🥺

Yes, I cried many times during the show.

Yes, it was incredible. You are amazing @taylorswift13 🫶🏼🫶🏼 pic.twitter.com/JbpRWarbUw — Iga Świątek (@iga_swiatek) June 14, 2024

На прошлой неделе польская теннисистка выиграла "Ролан Гаррос", обыграв в финале итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:1. Этот титул стал для Швёнтек третьим подряд и четвертым в целом на парижских кортах. Всего на ее счету 21 трофей на уровне WTA, включая пять побед на турнирах "Большого шлема". Несколько дней назад Ига снялась с травяного турнира в Берлине.