Тейлор Свифт установила новый музыкальный рекорд

Тейлор Свифт установила новый рекорд на церемонии MTV Video Music Awards 2026, завоевав сразу три награды. В том числе певица получила главный приз вечера – в номинации "Видео года" за клип The Fate of Ophelia, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, Свифт стала первой обладательницей новой награды "Артист-директор". Благодаря трем победам певица получила статус самой титулованной артистки в истории MTV VMA. Об этом пишет издание The Guardian.

Свою победу Свифт посвятила Долли Партон, назвав ее "величайшей шоувумен". Партон умерла в августе 2026 года в возрасте 80 лет.

Еще одной главной героиней церемонии стала Мадонна. Она получила 13 номинаций, став самой номинируемой артисткой года, и в итоге забрала семь наград.

Три из них были вручены во время телевизионной трансляции. Мадонна победила в категориях "Лучшее сотрудничество" – за совместную работу с Сабриной Карпентер, "Лучший танец" и "Артистка года".

Таким образом, церемония MTV VMA 2026 стала очередной знаковой главой в истории двух поп-икон, отметив как новый рекорд Тейлор Свифт, так и очередное крупное достижение Мадонны.

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