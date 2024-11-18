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9-летний вокалист из Чили исполнил песню Димаша Кудайбергена

9-летний вокалист из Чили исполнил песню Димаша Кудайбергена, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 10:58 Фото: Instagram/maximoleonlavoz
Максимо Леон из Чили на днях стал приглашенным гостем масштабного культурного мероприятия. Девятилетний вокалист для публики с чувством исполнил песню Димаша Кудайбергена под названием "Ұмытылмас күн", сообщает Zakon.kz.

Об этом необычном выступлении рассказал Иван Червинский, автор YouTube-канала "Алга, Казахстан". Также он уточнил, что это происходило во время фотовыставки в чилийском городе Буин.

"Моя подруга Кармен сказала: "Если музыка Димаша делает счастливыми нас, мы будем делать счастливыми всех вокруг", – подчеркнул блогер в описании к видео.

Сам исполнитель опубликовал расширенную версию своего выступления.

Пользователи Сети единогласно выразили восхищение артисту и уточнили, что теперь ждут комментарий Димаша.

  • Этот парень справился на отлично, мне очень понравилось.
  • Безупречное исполнение. Максимо, ты был великолепен.
  • Мечты сбываются. Димаш мечтал, чтобы казахские песни услышали и пели во всем мире – вот это и происходит.
  • Поклонники всего мира делают мир добрее и красивее, когда есть Димаш. Спасибо всем за признательность и любовь к творчеству певца.
  • Круто! До слез. Преданность поклонников Димаша – мощный вклад в человечество! Димаш – это миссия.
  • Вот что значит, когда один человек может посеять мир и дружбу между народами, – пишет бесчисленная армия поклонников.

5 ноября 2024 года в Елисейском дворце от имени президента Франции Эмманюэля Макрона был дан государственный прием. Одним из приглашенных гостей стал народный артист Казахстана Димаш Кудайберген. 30-летний певец на торжественном вечере исполнил композицию из своего репертуара на французском языке "SOS d’un terrien en détresse", а также народную казахскую песню "Дайдидау". Тогда в очередной раз Кудайберген произвел фурор.

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