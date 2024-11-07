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Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце

Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 11:06 Фото: akorda.kz
5 ноября 2024 года в Елисейском дворце от имени президента Франции Эмманюэля Макрона был дан государственный прием. Одним из приглашенных гостей стал народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.

30-летний певец на торжественном вечере исполнил композицию из своего репертуара на французском языке "SOS d’un terrien en détresse", а также народную казахскую песню "Дайдидау".

Кадрами выступления поделился советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

Комментаторы пришли в восторг от увиденного и в очередной раз осыпали артиста комплиментами.

  • Не только иностранцы, сами каждый раз удивляемся голосу Димаша, а как им гордимся!
  • Спасибо, что сняли полное видео и поделились! Это потрясающе!
  • Какой шикарный голос.
  • Димаш – действительно удивительный. Его голос – сокровище.

Кроме того, экс-первая леди Франции Карла Бруни поделилась впечатлениями и поблагодарила Кудайбергена.

"Какое счастье, что мне посчастливилось послушать замечательного певца Димаша Кудайбергена. Некоторые голоса уносят нас куда-то вдаль от этой земли, в два шага от рая. Спасибо, что вы есть. Спасибо за ваш огромный талант, за вашу абсолютную грацию, за ваш необыкновенный голос, за вашу простоту и доброту", – написала она.

Сам Димаш после мероприятия поблагодарил французский народ за гостеприимство.

Казахстанка Акмарал Науатбек, завоевавшая "золото" по дзюдо на Паралимпийских играх в Париже, также по именному приглашению Эмманюэля Макрона и его супруги посетила ужин в Елисейском дворце. Снимками с торжественного мероприятия Науатбек поделилась с подписчиками днем ранее, 6 ноября.

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