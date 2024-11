Ким Кардашьян упрекнули в предательстве Камалы Харрис

Началом онлайн-конфликта фанатов медийной личности стало то, что Кардашьян, которая активно поддерживала Камалу Харрис, теперь демонстрирует творения Илона Маска. Так, американская телезвезда завела себе робота-гуманоида, разработанного компанией Tesla. Ким показала, как общается с ним, играет в "камень, ножницы, бумага" и учит посылать воздушные поцелуи.

Следом за новым другом-роботом Optimus Кардашьян переключилась на кибер-такси Tesla.

Optimus is here to take mw for a ride in the Cybercab pic.twitter.com/gxOSbsY3vv