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Кампанию Камалы Харрис назвали худшим провалом демократов за 20 лет

Камала Харрис, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 08:03 Фото: Instagram/kamalaharris
Предвыборную гонку вице-президента США назвали самым худшим провалом для демократической партии за последние два десятилетия, сообщает Zakon.kz.

И это несмотря на рекордные траты в 1,5 млрд долларов за 15 недель. Как пишет New York Times, Харрис упустила преимущество во всех ключевых штатах и уступила как выборы, так и общенациональное голосование.

Финансовое превосходство, позволившее организовать масштабную агитацию с участием звезд вроде Леди Гаги и Бейонсе, ей не помогло.

"Расходы на рекламу, блогеров и мероприятия лишь подчеркнули структурные проблемы кампании, которые Харрис унаследовала от команды Джо Байдена", – говорится в публикации.

Среди сомнительных трат, как отмечает газета, особенно выделяется миллион долларов за онлайн-дискуссию с Опрой Уинфри. В итоге штаб оказался на грани долгов, а партия начала сокращать штат, достигавший 680 сотрудников.

Через несколько дней после выборов сотрудники предвыборного штаба от демократов признались, что есть вероятность остаться в ноябре без зарплаты.

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