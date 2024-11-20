Винисиус станет героем фильма
Фото: Instagram/vinijr
О бразильском футболисте Жуниоре Винисиусе снимут документальный фильм, сообщает Zakon.kz.
Новинку 19 ноября анонсировал Netflix на своей странице в Instagram.
"Премьера фильма запланирована на 2025 год", – говорится в сообщении.
Фанаты футболиста уже в предвкушении и активно предполагают, какие же события войдут в основу фильма.
Эта новость подтверждает намерения компании изменить сетку вещания. Тем более что после боя Тайсон – Пол стоимость акций Netflix резко подскочила.
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