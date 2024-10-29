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Винисиус отменил торжество из-за поражения на премии "Золотой мяч"

Футбол Отмена Торжества, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 14:44 Фото: Instagram/realmadrid
Бразильский футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор 29 октября планировал провести вечеринку в центре Парижа в честь почти уже выигранной награды "Золотой мяч". Однако предполагаемая премия досталась испанцу Родри, в связи с чем Винисиус отменил торжество, сообщает Zakon.kz.

По информации As, форвард "сливочных" планировал отпраздновать свою победу в одном из отелей столицы Франции. Но, услышав предварительные новости о том, что "Золотой мяч" получит полузащитник "Манчестер Сити" Родри, бразилец и его клуб отменили поездку на церемонию.

Футбол Отмена Поездки, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 14:44

Фото: Instagram/realmadrid

Как передает источник, Винисиус договорился о чартерном рейсе, куда вошли тренеры и руководители "Галактикос", а также его близкие. Всего вылетающих из Мадрида было 50 человек. Однако, услышав информацию о Родри, огорченный бразилец отменил полет.

Спустя время по итогам официального голосования Винисиус занял второе место в борьбе за ежегодную премию "Золотой мяч". Он уступил лишь хавбеку "Манчестер Сити" и сборной Испании – Родри. На третьей строчке оказался английский полузащитник "Реала" – Джуд Беллингем. 

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