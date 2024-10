Винисиус отменил торжество из-за поражения на премии "Золотой мяч"

По информации As, форвард "сливочных" планировал отпраздновать свою победу в одном из отелей столицы Франции. Но, услышав предварительные новости о том, что "Золотой мяч" получит полузащитник "Манчестер Сити" Родри, бразилец и его клуб отменили поездку на церемонию.

Как передает источник, Винисиус договорился о чартерном рейсе, куда вошли тренеры и руководители "Галактикос", а также его близкие. Всего вылетающих из Мадрида было 50 человек. Однако, услышав информацию о Родри, огорченный бразилец отменил полет.

HERE IS THE 2024 BALLON D'OR RANKING! #ballondor @ChampionsLeague pic.twitter.com/3aPyAe5yAr