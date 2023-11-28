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Винисиус получил премию "Золотая самба"

Футбол Лучший игрок Фото: Instagram/vinijr
Форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор выиграл традиционную награду "Золотая самба" по итогам 2023 года, вручаемую лучшему футболисту Бразилии, который выступает за пределами страны, сообщает Zakon.kz.

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23-летний игрок впервые объявлен лучшим бразильским футболистом года, который играет за пределами своей страны, передает Sambafoot. Данная премия определяет победителя по итогам голосования болельщиков на основе статистики игрока, его достижений и влияния в течение года.

Футбол Лучший игрок

Фото: Instagram/vinijr

Второе место в рейтинге досталось Неймару, который до этого три раза подряд брал этот приз. А на третьем месте расположился капитан французского ПСЖ – Маркиньос.

В 2023 году Винисиус Жуниор помог "галактикос" выиграть Кубок Испании, одержав победу над "Осасуной" в финале. 23-летний бразилец зарекомендовал себя как основной игрок самого успешного клуба мирового футбола, особенно после ухода в саудовскую лигу француза Карима Бензема.

Также Винисиус в этом году отличился своей позицией против расизма. За общественную деятельность бразильский игрок был отмечен на недавней церемонии вручения "Золотого мяча", получив премию Сократеса за свою работу в качестве руководителя Института Винисиуса Юниора, который помогает бедным студентам в Рио-де-Жанейро.

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