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Изменившаяся до неузнаваемости Линдси Лохан вышла в свет с супругом

Изменившаяся до неузнаваемости Линдси Лохан вышла в свет с супругом, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 04:12 Фото: Daily Mail
Звезда "Чумовой пятницы" американская актриса Линдси Лохан продолжает шокировать публику своим внешним видом. Если раньше общественность ужасало то, как ее меняют пагубные привычки, то теперь пользователи восхищаются тем, как здорово актриса преобразилась, сообщает Zakon.kz.

Эта трансформация один из немногих случаев, когда знаменитость не ругают за обращение к пластическому хирургу.

18 ноября актриса в компании мужа, финансиста Бадера Шаммаса, появилась на премьере фильма "Наш маленький секрет". Мало того что супруги крайне редко выходят в свет вместе, так еще и "обновленная" Линдси с парадными макияжем и прической выглядела неузнаваемо.

Изменившаяся до неузнаваемости Линдси Лохан вышла в свет с супругом, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 04:12

Фото: Daily Mail

  • "Я не могу перестать на нее смотреть", – цитирует пользователя Daily Mail.
  • "Номер ее хирурга в студию", – не сдержался другой.

К слову, Джейми Ли Кертис, которая провела с Линдси бок о бок последние несколько месяцев, утверждает, что звезду преобразил ее новый статус. Год назад актриса впервые стала мамой и без конца говорит о том, что не представляет, как жила до.

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