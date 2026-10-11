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Культура и шоу-бизнес

Линдси Лохан обвиняют в краже дорогих платьев на передаче у Малахова

Андрей Малахов и Линдси Лохан, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 07:59 Фото: Instagram/malakhov007
Бывшая сотрудница российской передачи "Пусть говорят" обвинила американскую актрису Линдси Лохан в краже дорогих платьев, когда в 2016 году она приезжала в Москву для участия в шоу, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, девушка рассказала в видеоролике в личном блоге, что, когда актриса встречалась с русским парнем, ее пригласили на передачу.

Перед съемками актриса изрядно выпила, и ее еле вытащили под камеры, а после эфира наряды, которые стилисты привезли ей для эфира, таинственным образом пропали.

Позже пропавшую одежду нашли в сумках актрисы в ее гостиничном номере. Когда ассистентки попытались забрать платья, находящаяся в алкогольном опьянении Лохан стала вырывать наряды обратно. Часть одежды смогли вернуть, а некоторые вещи так и не нашли.

Спустя время Лохан опубликовала в соцсетях фотографию в одном из пропавших нарядов, утверждает бывшая сотрудница передачи.

Ранее мы писали о том, что Потап и Настя Каменских окончательно переселились в Майами и живут рядом со знаменитостью.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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