Линдси Лохан обвиняют в краже дорогих платьев на передаче у Малахова
Как передает Oxu.Az, девушка рассказала в видеоролике в личном блоге, что, когда актриса встречалась с русским парнем, ее пригласили на передачу.
Перед съемками актриса изрядно выпила, и ее еле вытащили под камеры, а после эфира наряды, которые стилисты привезли ей для эфира, таинственным образом пропали.
Позже пропавшую одежду нашли в сумках актрисы в ее гостиничном номере. Когда ассистентки попытались забрать платья, находящаяся в алкогольном опьянении Лохан стала вырывать наряды обратно. Часть одежды смогли вернуть, а некоторые вещи так и не нашли.
Спустя время Лохан опубликовала в соцсетях фотографию в одном из пропавших нарядов, утверждает бывшая сотрудница передачи.
Ранее мы писали о том, что Потап и Настя Каменских окончательно переселились в Майами и живут рядом со знаменитостью.