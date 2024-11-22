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Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева

Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 20:44 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 22 ноября посетил концерт, посвященный творчеству лауреата Международной золотой медали имени Франца Кафки, выдающегося представителя казахской духовности и известного поэта Шомишбая Сариева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, на сцене в исполнении ведущих артистов Казахстана и в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра прозвучали песни поэта, завоевавшие всенародную любовь.

В частности, были исполнены произведения "Айналдым сенен, Атамекен-ай", "Сәлем саған, туған ел", "Аяулым", "Домбыра туралы баллада", "Өкінбе сен", "Өмір-өзен", "Сағындым сағым жылдар", "Дос керек", "Сарыарқа".

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики". 

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