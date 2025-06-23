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События

Токаев посетил концерт, посвященный Дню полиции

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 19:04 Фото: Акорда
23 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил концерт, посвященный Дню полиции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, участниками праздничного мероприятия, проводимого в рамках тематической недели "Закон и Порядок", стали руководители правоохранительных структур, личный состав Министерства внутренних дел, ветераны, а также родные полицейских, отдавших жизни во имя спасения граждан.

Фото: Акорда

В концертную программу вошли музыкальные произведения отечественных артистов.

Фото: Акорда

Трогательной нотой мероприятия стал реквием в память о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

Фото: Акорда

Еще одним теплым моментом представления стало исполнение песни учениками полицейских классов "Жас сақшы".

Фото: Акорда

После выступления 23 июня 2025 года на расширенной коллегии правоохранительных органов глава государства объявил ряду казахстанцев благодарность. Кто получил из рук Токаева благодарность, можно прочитать здесь.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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