Токаев посетил концерт, посвященный Дню полиции
Как пишет Акорда, участниками праздничного мероприятия, проводимого в рамках тематической недели "Закон и Порядок", стали руководители правоохранительных структур, личный состав Министерства внутренних дел, ветераны, а также родные полицейских, отдавших жизни во имя спасения граждан.
Фото: Акорда
В концертную программу вошли музыкальные произведения отечественных артистов.
Фото: Акорда
Трогательной нотой мероприятия стал реквием в память о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.
Фото: Акорда
Еще одним теплым моментом представления стало исполнение песни учениками полицейских классов "Жас сақшы".
Фото: Акорда
После выступления 23 июня 2025 года на расширенной коллегии правоохранительных органов глава государства объявил ряду казахстанцев благодарность. Кто получил из рук Токаева благодарность, можно прочитать здесь.