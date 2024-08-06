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Димаш Кудайберген обрадовал фанатов

Димаш Кудайберген обрадовал фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 20:41 Фото: dimashnews.com
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 6 августа поделился с фанатами радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

Артист на своей странице в Instagram рассказал, что на его YouTube-канале появилось полное выступление на гала-концерте проекта I am a Singer в Китае, на котором он представил новую песню Angel love.

Ранее сообщалось, что композитор Ренат Гайсин и поэт Калкаман Сарин стали авторами песни. Над аранжировкой произведения Гайсин работал совместно с саунд-продюсером Ерланом Бекчуриным. Для китайской публики Димаш исполнил песню на казахском и китайском языках. 

Фанаты певца обрадовались этой новости. Они оставили множество комментариев: 

  • Солнце наше любимое, Димаш, ты понимаешь, что очень сложно написать комментарий к этой красоте! Во-первых, слезы застилают глаза. Дорогой, любимый наш Димаш, ты пробуждаешь в нас столько света и любви! Наверное, потому что ты сам наполнен этим светом через край! 
  • Магия голоса! Красивый парень поет о любви так нежно, проникновенно, чувственно. Такая прекрасная мелодия! А партия скрипки так идеально сочетается с голосом Димаша! Браво, Димаш! Очередной шедевр!
  • Постоянно слезы и благодарность тебе огромная за возвышенную любовь такую. Все настолько невероятно красиво, Димаш.

Ранее сообщалось, что китайские фанаты удивили Димаша Кудайбергена. 

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