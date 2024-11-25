Дональд Трамп оценил свой автограф на книге в 499 долларов

Подписанную свою же книгу "Спасти Америку" избранный президент США оценил в 499 долларов, сообщает Zakon.kz.

В то же время стоимость книги без автографа Трампа составляет 99 долларов. О старте продаж своей новой книги "Спасти Америку" Трамп объявил 24 ноября на странице в Х.

Now it’s time to SAVE AMERICA! Only one Book captures the magic we had, and will soon have again. Get my newest book — SAVE AMERICA! https://t.co/AjWZHHguJp — Donald Trump Nation (@DonaldTrumpNat) November 24, 2024

Книга описывает его первые четыре года на посту главы государства и видение следующего срока в Белом доме.

"От исторических саммитов с мировыми лидерами до откровенных сцен из Белого дома – каждая фотография была выбрана президентом Трампом вместе с его словами, которые дают представление о том, что будет определять его следующие четыре года на посту президента", – указано в описании новой книги.

Фото: 45books

23 ноября Трамп завершил формирование своей новой команды, которая приступит к своим обязанностям с 20 января 2025 года.