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Дональд Трамп оценил свой автограф на книге в 499 долларов

Книга, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 04:00 Фото: Х/DonaldTrumpNat
Подписанную свою же книгу "Спасти Америку" избранный президент США оценил в 499 долларов, сообщает Zakon.kz.

В то же время стоимость книги без автографа Трампа составляет 99 долларов. О старте продаж своей новой книги "Спасти Америку" Трамп объявил 24 ноября на странице в Х.

Книга описывает его первые четыре года на посту главы государства и видение следующего срока в Белом доме.

"От исторических саммитов с мировыми лидерами до откровенных сцен из Белого дома – каждая фотография была выбрана президентом Трампом вместе с его словами, которые дают представление о том, что будет определять его следующие четыре года на посту президента", – указано в описании новой книги.
Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 04:00

Фото: 45books

23 ноября Трамп завершил формирование своей новой команды, которая приступит к своим обязанностям с 20 января 2025 года.

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