Робота-пса с огнеметом оценили в девять тысяч долларов

В США начались продажи робопса с огнеметом Thermonator. Новинку оценили более чем в девять тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Gizmodo, американский производитель огнеметов Throwflame начал продажу роботизированного пса-поджигателя. Модель представляет собой робота на четырех ногах с закрепленным на спине огнеметом. Дальность стрельбы составляет около 10 м. Новинка оснащена лидаром, лазерным прицелом и небольшим бензобаком.

Батарея позволяет ему работать в автономном режиме около часа. Контролировать робота можно при помощи мобильного приложения. На территории США модель будет стоить 9420 долларов.

Производитель уверен, что робопес с огнеметом найдет применение в области сельского хозяйства и охраны окружающей среды. С его помощью можно убирать снег и устраивать световые шоу.

Также американские инженеры изобрели музыкальную кормушку для кошек и собак.