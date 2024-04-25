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Робота-пса с огнеметом оценили в девять тысяч долларов

США, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 05:15 Фото: X/Gizmodo
В США начались продажи робопса с огнеметом Thermonator. Новинку оценили более чем в девять тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Gizmodo, американский производитель огнеметов Throwflame начал продажу роботизированного пса-поджигателя. Модель представляет собой робота на четырех ногах с закрепленным на спине огнеметом. Дальность стрельбы составляет около 10 м. Новинка оснащена лидаром, лазерным прицелом и небольшим бензобаком.

Батарея позволяет ему работать в автономном режиме около часа. Контролировать робота можно при помощи мобильного приложения. На территории США модель будет стоить 9420 долларов.

Производитель уверен, что робопес с огнеметом найдет применение в области сельского хозяйства и охраны окружающей среды. С его помощью можно убирать снег и устраивать световые шоу.

Также американские инженеры изобрели музыкальную кормушку для кошек и собак.

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