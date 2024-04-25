Робота-пса с огнеметом оценили в девять тысяч долларов
По сведениям Gizmodo, американский производитель огнеметов Throwflame начал продажу роботизированного пса-поджигателя. Модель представляет собой робота на четырех ногах с закрепленным на спине огнеметом. Дальность стрельбы составляет около 10 м. Новинка оснащена лидаром, лазерным прицелом и небольшим бензобаком.
Батарея позволяет ему работать в автономном режиме около часа. Контролировать робота можно при помощи мобильного приложения. На территории США модель будет стоить 9420 долларов.
Производитель уверен, что робопес с огнеметом найдет применение в области сельского хозяйства и охраны окружающей среды. С его помощью можно убирать снег и устраивать световые шоу.
Также американские инженеры изобрели музыкальную кормушку для кошек и собак.