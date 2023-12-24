Токаев подарил столичному школьнику книгу с пожеланиями и автографом
Фото: скриншот видео
Школьник из Астаны Кемель Жусупов получил в подарок книгу с пожеланиями и автографом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.
Об этом мальчик рассказал на своей странице в Instagram.
В день своего дня рождения Кемель написал президенту письмо. По словам ребенка, 21 декабря его мечта исполнилась. Его вместе с мамой пригласили в Администрацию президента, где вручили в подарок книгу.
"Президент прочитал мое письмо! И я получил в подарок на свое 12-летие его книгу с пожеланиями и подписью Касым-Жомарта Кемелевича Токаева! Моя мечта сбылась, и я не верю до сих пор. Спасибо большое", – подписал пост мальчик.
Отметим, что в августе юный алматинец опоздал на встречу с Токаевым, но успел вручить ему подарок.
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