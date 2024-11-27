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Собчак и Виторган воссоединились ради важного события

Собчак, Виторган, воссоединение, день рождения сына, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 13:51 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Российский журналист и ведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган воссоединились на одном важном мероприятии, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о дне рождения их сына Платона. 27 ноября Собчак опубликовала трогательный пост по этому поводу. На одном из снимков бывшая семья воссоединилась.

"Платону уже 8, а ведь только вчера я бережно несла домой маленький кулечек", – написала журналист.

Далее она рассказала о главном, что поняла за 8 лет материнства:

1) Только самые хорошие отношения с папой. Всегда хвалить его и восхищаться им – папа важная часть жизни ребенка, даже если он не всегда рядом.

2) Давать свободу, но четко обозначать границы дозволенного. Ребенок, ограниченный во всем, вырастает рабом, а ребенок без границ – самодуром.

3) Учить иностранные языки – это самое прекрасное, что можно дать в детстве, и быстро их усвоить.

4) Каждый день говорить, как ты любишь и ценишь своего мальчика. И много обнимать. Пока дается и сам тянется.

Собчак и Виторган развелись официально в июне 2019 года. В этом же году она сыграла свадьбу с режиссером Константином Богомоловым. 

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