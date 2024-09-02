Важное событие произошло в семье Ксении Собчак
Фото: Instagram/xenia_sobchak
Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о важном событии, которое произошло в ее семье. Оказалось, что в 2024 году ее пока единственный сын Платон пошел в первый класс, сообщает Zakon.kz.
Об этом бывшая ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" рассказала в своем Instagram.
"Не думала я, что на первой школьной линейке пущу скупую родительскую слезу, ох. Как же все быстро летит и вот уже первая линейка и первый звонок! Я очень любила свою школу, пусть у Платона будет также. С Днём знаний вас", – написала Ксения Собчак сегодня, 2 сентября, опубликовав фото и видео с сыном.
Комментаторы отметили, что Платон очень похож на своего деда Анатолия Собчака. Они также похвалили Ксению за выбор букета и пожелали первокласснику удачи:
- "Как он похож на вашего отца здесь".
- "Боже! Какой стильный у вас family look".
- "Поздравляем! Букет – прямо "ретро"-отсыл в наше детство!"
- "Как и положено школьнику испокон веков – гладиолусы! Удачи, Платон!"
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