Важное событие произошло в семье Ксении Собчак

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о важном событии, которое произошло в ее семье. Оказалось, что в 2024 году ее пока единственный сын Платон пошел в первый класс, сообщает Zakon.kz.

Об этом бывшая ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" рассказала в своем Instagram.

"Не думала я, что на первой школьной линейке пущу скупую родительскую слезу, ох. Как же все быстро летит и вот уже первая линейка и первый звонок! Я очень любила свою школу, пусть у Платона будет также. С Днём знаний вас", – написала Ксения Собчак сегодня, 2 сентября, опубликовав фото и видео с сыном.

Комментаторы отметили, что Платон очень похож на своего деда Анатолия Собчака. Они также похвалили Ксению за выбор букета и пожелали первокласснику удачи:

"Как он похож на вашего отца здесь".

"Боже! Какой стильный у вас family look".

"Поздравляем! Букет – прямо "ретро"-отсыл в наше детство!"

"Как и положено школьнику испокон веков – гладиолусы! Удачи, Платон!"

Материал по теме Ксения Собчак опубликовала трогательные фотографии с отцом

10 августа 2024 года Ксения Собчак гневно высказалась о том, что пользователей интересуют не события, о которых она говорит в своих программах, а ее внешность.