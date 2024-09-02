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Важное событие произошло в семье Ксении Собчак

Важное событие произошло в семье Ксении Собчак, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 17:37 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о важном событии, которое произошло в ее семье. Оказалось, что в 2024 году ее пока единственный сын Платон пошел в первый класс, сообщает Zakon.kz.

Об этом бывшая ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" рассказала в своем Instagram.

"Не думала я, что на первой школьной линейке пущу скупую родительскую слезу, ох. Как же все быстро летит и вот уже первая линейка и первый звонок! Я очень любила свою школу, пусть у Платона будет также. С Днём знаний вас", – написала Ксения Собчак сегодня, 2 сентября, опубликовав фото и видео с сыном.

Комментаторы отметили, что Платон очень похож на своего деда Анатолия Собчака. Они также похвалили Ксению за выбор букета и пожелали первокласснику удачи:

  • "Как он похож на вашего отца здесь".
  • "Боже! Какой стильный у вас family look".
  • "Поздравляем! Букет – прямо "ретро"-отсыл в наше детство!"
  • "Как и положено школьнику испокон веков – гладиолусы! Удачи, Платон!"

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