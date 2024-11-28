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"Моана-2" не впечатлила критиков

Критики, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 08:27 Фото: Instagram/disneyanimation
Критики остались разочарованными после выхода в мировой прокат второй части фильма, сообщает Zakon.kz.

Фильм ругают за неоригинальный сюжет и поскучневшие песни, но признают высокое качество анимации. Сейчас средняя оценка журналистов на Rotten Tomatoes составляет 68%, хотя пользовательская держится на уровне 89%. На Metacritic она замерла на 57 баллах.

Несмотря на оценки, картину может ждать большой успех в кинопрокате. Аналитики прогнозируют, что в первые выходные она принесет в кинотеатры от 225 до 235 млн долларов в этом году, уступая лишь сиквелу "Головоломки", набравшему 295 млн долларов в первые выходные.

При этом "Моана 2" вошла в историю, выпустив версию на языке маори.

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