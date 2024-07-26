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"Головоломка 2" стала самым кассовым мультфильмом в истории

&quot;Головоломка 2&quot; установила новый кассовый рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 11:20 Фото: Instagram/pixar
Вторая часть мультфильма "Головоломка" стала самой кассовой в истории кино. За 40 дней в мировом прокате она собрала 1,46 млрд долларов (более 693 млрд тенге), сообщает Zakon.kz.

По данным издания Variety, предыдущим лидером по кассовым сборам тоже был сиквел: вторая часть мультфильма "Холодное сердце" студии Disney, которая вышла на большие экраны в ноябре 2019 года и собрала в прокате 1,45 млрд долларов.

Кроме того, "Головоломка 2" обогнала самый кассовый игровой фильм 2023 года "Барби".

Примечательно, что ремейк "Короля Льва" той же студии Disney 2019 года, заработавший 1,65 млрд долларов, не вошел в анимационный рейтинг. Все потому, что студия отнесла картину к категории игровых фильмов, хотя он почти полностью создан при помощи графики.

"Головоломка 2" (англ. Inside Out 2) – американский компьютерно-анимационный фильм о взрослении, разработанный студией Pixar Animation Studios и распространяемый Walt Disney Pictures.

Представители Pixar не остались в стороне и отреагировали на достижение, поблагодарив зрителей.

"Мы полны радости! Спасибо всем фанатам со всего мира за то, что они сделали "Головоломку 2" самым кассовым анимационным фильмом всех времен", – говорится в подписи к публикации.

10 июля стало известно, что пятая часть в серии мультфильмов "Шрек" выйдет в США 1 июля 2026 года. К главным ролям вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осел) и Кэмерон Диас (Фиона). Сюжет новой серии Шрека пока не озвучивается.

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