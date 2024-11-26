Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Моана 2" вошла в историю, выпустив версию на языке маори

&quot;Моана 2&quot; вошла в историю, выпустив версию на языке маори , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 03:50 Фото: кадр из "Моаны 2"
Мультфильм "Моана 2: Маори" – первый анимационный фильм Disney, премьера которого состоялась на языке коренных народов одновременно с премьерой его англоязычного аналога, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, "Моана 2" выходит в кинотеатры и по пути творит историю.

Этот фильм стал первым анимационным фильмом студии Disney, выпустившим версию на языке коренных народов наряду с англоязычной версией.

Мировая премьера в среду будет сопровождаться показом фильма "Моана 2 Reo Māori" – специального релиза, который состоится в кинотеатрах Новой Зеландии. В фильме будет звучать озвучка на языке коренных народов Полинезии.

Оригинальная "Моана" была также переведена на язык маори, и в первом, и во втором переводах используется язык тайравити, который является одним из нескольких диалектов языка маори.

"Это племя, из которого я родом. Оно также прибрежное. Так что это имеет смысл, потому что мы люди моря. Мы живем на море, мы живем у моря, и мы также очень тесно связаны с морем", – сказал режиссер мультфильма Твиди Вайтити.

Он пояснил, что был осторожен, создавая хаку, или церемониальный танец маори, для фильма. Хака недавно стала вирусной после того, как законодатели-маори исполнили ее в парламенте Новой Зеландии в знак протеста против предложенного законопроекта о коренных народах.

Вайтити также входил в команду экспертов по культуре, которые направляли создателей фильма при создании "Моаны". Творческая группа Disney создала коллектив экспертов по культуре тихоокеанских островов, изучая при этом полинезийскую культуру, чтобы обеспечить точное представление региона.

"Когда вы добавляете такие вещи, как хака и тому подобное, вы должны убедиться, что вы должны понимать, что весь мир затем, возможно, выучит эту хаку – возможно, будет исполнять эту хаку. И поэтому вам нужно сделать так, чтобы люди были в культурной безопасности, в духовной безопасности", – сказал Вайтити.

По данным ЮНЕСКО, народ маори является коренным в Новой Зеландии, или на языке маори, Aotearoa. Язык маори остается в Атласе исчезающих языков ЮНЕСКО. Усилия по возрождению помогли обеспечить, чтобы язык не исчез, но его "долгосрочное будущее остается неопределенным".

Ранее стало известно, что создатели "Аркейна" разрабатывают еще три мультсериала по вселенной League of Legends.

Читайте также

Валентина Талызина раскритиковала мужа Ксении Собчак
Похотливый режиссер: Валентина Талызина раскритиковала мужа Ксении Собчак
Сати Казанова, звукотерапия для новорожденной дочери
Сати Казанова рассказала о звукотерапии для новорожденной дочери
Шквал трогательных комментариев вызвала новая фотосессия Авербуха и Арзамасовой с сыном
Шквал трогательных комментариев вызвала новая фотосессия Авербуха и Арзамасовой с сыном
Аксинья Титова
Новая Зеландия 2024 год Режиссеры Культура Танцы Мультфильмы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: