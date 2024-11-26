"Моана 2" вошла в историю, выпустив версию на языке маори

Мультфильм "Моана 2: Маори" – первый анимационный фильм Disney, премьера которого состоялась на языке коренных народов одновременно с премьерой его англоязычного аналога, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, "Моана 2" выходит в кинотеатры и по пути творит историю.

Этот фильм стал первым анимационным фильмом студии Disney, выпустившим версию на языке коренных народов наряду с англоязычной версией.

Мировая премьера в среду будет сопровождаться показом фильма "Моана 2 Reo Māori" – специального релиза, который состоится в кинотеатрах Новой Зеландии. В фильме будет звучать озвучка на языке коренных народов Полинезии.

Оригинальная "Моана" была также переведена на язык маори, и в первом, и во втором переводах используется язык тайравити, который является одним из нескольких диалектов языка маори.

"Это племя, из которого я родом. Оно также прибрежное. Так что это имеет смысл, потому что мы люди моря. Мы живем на море, мы живем у моря, и мы также очень тесно связаны с морем", – сказал режиссер мультфильма Твиди Вайтити.

Он пояснил, что был осторожен, создавая хаку, или церемониальный танец маори, для фильма. Хака недавно стала вирусной после того, как законодатели-маори исполнили ее в парламенте Новой Зеландии в знак протеста против предложенного законопроекта о коренных народах.

Вайтити также входил в команду экспертов по культуре, которые направляли создателей фильма при создании "Моаны". Творческая группа Disney создала коллектив экспертов по культуре тихоокеанских островов, изучая при этом полинезийскую культуру, чтобы обеспечить точное представление региона.

"Когда вы добавляете такие вещи, как хака и тому подобное, вы должны убедиться, что вы должны понимать, что весь мир затем, возможно, выучит эту хаку – возможно, будет исполнять эту хаку. И поэтому вам нужно сделать так, чтобы люди были в культурной безопасности, в духовной безопасности", – сказал Вайтити.

По данным ЮНЕСКО, народ маори является коренным в Новой Зеландии, или на языке маори, Aotearoa. Язык маори остается в Атласе исчезающих языков ЮНЕСКО. Усилия по возрождению помогли обеспечить, чтобы язык не исчез, но его "долгосрочное будущее остается неопределенным".

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