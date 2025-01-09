Измена или ревность: инсайдеры гадают о причинах развода Джессики Альбы после 17 лет брака
Фото: Instagram/jessicaalba
Американскую актрису Джессику Альбу подозревают в измене на фоне ее развода с мужем Кэшем Уорреном, сообщает Zakon.kz.
Как пишет New York Post, в соцсетях активно обсуждают фотографии артистки во время ужинала в ресторане с продюсером Андреа Иерволино. Встреча была около месяца назад. Поклонники артистки предполагают, что она могла изменить мужу. Известно, что продюсер сейчас работает с ней над фильмом Maserati.
Накануне инсайдеры из окружения знаменитостей заявили, что недавно Джессика Альба и Кэш Уоррен разошлись и теперь готовятся к разводу.
Отметим, что пара уже расставалась из-за необоснованной ревности Уоррена. И ряд СМИ предполагают, что спустя много лет произошел рецидив.
Между тем, Альба еще пять дней назад показала в социальных сетях, как они с мужем и детьми проводят время вместе.
Ранее сообщалось, что Джессика Альба показала повзрослевших детей.
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