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Джессика Альба обратилась к Джо Байдену

Джессика Альба обратилась к Джо Байдену, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 09:38 Фото: Instagram/jessicaalba
43-летняя американская актриса Джессика Альба на странице в социальных сетях опубликовала пост, посвященный действующему президенту США Джо Байдену, сообщает Zakon.kz.

Поводом послужило то, что Байден 21 июля объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента.

Тогда он заявил, что для него было величайшей честью в жизни быть президентом.

"И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны уйти в отставку и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшийся срок".Джо Байден

Актриса фильма "Город грехов" начала свое обращение с благодарности. Она отметила, что Байден – настоящий патриот.

"Спасибо, президент Байден, вы настоящий патриот. Ваша приверженность государственной службе просто выдающаяся. Вы честно руководили нашей страной и боролись за отстаивание идеалов демократии". Джессика Альба

Стоит отметить, что в последнее время 81-летний Байден подвергался давлению со стороны однопартийцев, требовавших, чтобы он прекратил свою предвыборную кампанию.

После своего заявления Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве своего преемника в качестве кандидата на выборах от демократов.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент.

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