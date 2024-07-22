Джессика Альба обратилась к Джо Байдену
Поводом послужило то, что Байден 21 июля объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента.
Тогда он заявил, что для него было величайшей честью в жизни быть президентом.
"И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны уйти в отставку и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшийся срок".Джо Байден
Актриса фильма "Город грехов" начала свое обращение с благодарности. Она отметила, что Байден – настоящий патриот.
"Спасибо, президент Байден, вы настоящий патриот. Ваша приверженность государственной службе просто выдающаяся. Вы честно руководили нашей страной и боролись за отстаивание идеалов демократии". Джессика Альба
Стоит отметить, что в последнее время 81-летний Байден подвергался давлению со стороны однопартийцев, требовавших, чтобы он прекратил свою предвыборную кампанию.
После своего заявления Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве своего преемника в качестве кандидата на выборах от демократов.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент.