Сельский учитель из Казахстана стал саунд-продюсером певицы из США Ники Минаж

Сельский учитель биологии из Абайской области Ерқанат Садуханов стал саунд-продюсером известной зарубежной певицы Ники Минаж, сообщает Zakon.kz.

Ерқанат Садуханов – учитель биологии специализированной школы-гимназии-интерната имени Абая. В музыкальном мире он известен под псевдонимом Eraholic. Молодой педагог официально объявил на своей странице, что стал саунд-продюсером делюкс-версии альбома Ники Минаж Pink Friday 2.

Ранее педагог уже сотрудничал с такими мировыми звездами, как Dua Lipa, Rosalia и Lisa из группы Blackpink. Теперь он готовит для поклонников Ники Минаж нечто особенное.

"Выход альбома запланирован на 13 декабря 2024 года. Расширенное издание посвящено годовщине оригинального альбома 2023 года и предложит слушателям новые композиции. Молодой педагог Ерқанат Садуханов успешно совмещает свою преподавательскую деятельность с любимым делом, проявляя творческие способности в международных проектах". Пресс-служба УО Абайской области

Ники Минаж – одна из самых успешных рэп-исполнительниц в мире. Она является обладательницей многочисленных наград, включая премию ASCAP как лучшая хип-хоп-исполнительница, и недавно стала самой просматриваемой рэпершей, обогнав Эминема.

Ранее, в июле, сообщалось, что Eraholic работает над новой песней испанской певицы Rosalia.