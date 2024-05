Американскую певицу Ники Минаж задержали в аэропорту Амстердама

Об этом сообщает портал NU.nl.



В социальных сетях певицы появилось видео, на котором она спорит с сотрудником полиции в аэропорту, однако в настоящий момент кадры недоступны. Но видео сейчас распространяется в Сети.

Nicki Minaj was detained by police in Amsterdam during her Instagram Live.



pic.twitter.com/XGeSfODc1U