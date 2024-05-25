Американскую певицу Ники Минаж задержали в аэропорту Амстердама
Об этом сообщает портал NU.nl.
В социальных сетях певицы появилось видео, на котором она спорит с сотрудником полиции в аэропорту, однако в настоящий момент кадры недоступны. Но видео сейчас распространяется в Сети.
Nicki Minaj was detained by police in Amsterdam during her Instagram Live.— Pop Base (@PopBase) May 25, 2024
pic.twitter.com/XGeSfODc1U
Полиция сообщила журналистам, что в аэропорту Амстердама была арестована американка за хранение легких наркотиков, но не стала подтверждать личность задержанной. Сама певица на видео опровергала наличие у нее наркотических веществ.
Позже Минаж опубликовала на своей в Instagram еще одно видео, где она общается с мужчиной, предположительно полицейским, который сообщает ей о необходимости проверки ее багажа. Минаж в ответ задает вопрос, почему чемоданы не проверили перед загрузкой в самолет. Мужчина отвечает, что багаж был "просто осмотрен" и теперь его нужно открыть. В подписи к видео певица обвинила полицейских в попытке сорвать ее следующее выступление.
Ранее сообщалось, что Ники Минаж агрессивно отреагировала на выпад зрителя во время концерта. В Ники Минаж во время концерта зрители бросили какой-то предмет, который она в ответ швырнула обратно в толпу.