Американскую певицу Ники Минаж задержали в аэропорту Амстердама

Американскую певицу и рэпершу Онику Таню Мараж, известную под псевдонимом Ники Минаж, 25 мая задержали в амстердамском аэропорту Схипхол по подозрению в хранении наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает портал NU.nl.



В социальных сетях певицы появилось видео, на котором она спорит с сотрудником полиции в аэропорту, однако в настоящий момент кадры недоступны. Но видео сейчас распространяется в Сети.

Nicki Minaj was detained by police in Amsterdam during her Instagram Live.



pic.twitter.com/XGeSfODc1U — Pop Base (@PopBase) May 25, 2024

Полиция сообщила журналистам, что в аэропорту Амстердама была арестована американка за хранение легких наркотиков, но не стала подтверждать личность задержанной. Сама певица на видео опровергала наличие у нее наркотических веществ.

Позже Минаж опубликовала на своей в Instagram еще одно видео, где она общается с мужчиной, предположительно полицейским, который сообщает ей о необходимости проверки ее багажа. Минаж в ответ задает вопрос, почему чемоданы не проверили перед загрузкой в самолет. Мужчина отвечает, что багаж был "просто осмотрен" и теперь его нужно открыть. В подписи к видео певица обвинила полицейских в попытке сорвать ее следующее выступление.

Ранее сообщалось, что Ники Минаж агрессивно отреагировала на выпад зрителя во время концерта. В Ники Минаж во время концерта зрители бросили какой-то предмет, который она в ответ швырнула обратно в толпу.

