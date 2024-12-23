#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
523.86
544.34
5.11
События

Учитель упал с высоты, наряжая новогоднюю елку: стало известно, кто лишился должности

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 12:15 Фото: freepik
В Управлении образования Абайской области отреагировали на инцидент с привлечением учителей к украшению новогодней елки, сообщает Zakon.kz.

Глава управления образования области Нуржан Ахметкалиев рассказал, что в незаконных работах было задействовано по три учителя от трех школ.

"В субботу под председательством акима области проведено рабочее совещание, где даны поручения управлению образования провести служебное расследование, управлению здравоохранения взять на особый контроль пациента и 24 часа вести наблюдение. По ходу служебного расследования выяснилось, что учителя трех школ города были привлечены к установке новогодней елки. К дисциплинарной ответственности привлечены директора школ. Руководитель отдела образования города Семея освобожден от занимаемой должности. Данный вопрос на контроле акима области и министра просвещения", – приводит Arnapress.kz его слова. 

Глава аппарата акима города Семея Нуржан Есенжолов также сообщил, что за халатное отношение к должностным инструкциям строгий выговор объявлен заместителю акима, курирующему соответствующую отрасль.

Ранее стало известно, что при оформлении главной новогодней елки в Семее пострадал школьный учитель Куат Айткалиев. После инцидента депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов потребовал наказать ответственных. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстанцы состояли в рядах террористов в Сирии
События
12:39, Сегодня
Казахстанцы состояли в рядах террористов в Сирии
На каких станциях метро в Алматы появились сотовая связь и интернет
События
12:17, Сегодня
На каких станциях метро в Алматы появились сотовая связь и интернет
Филип Моррис: "Вместе мы сможем достичь бездымного будущего"
События
12:10, Сегодня
Филип Моррис: "Вместе мы сможем достичь бездымного будущего"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: