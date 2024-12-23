Учитель упал с высоты, наряжая новогоднюю елку: стало известно, кто лишился должности

В Управлении образования Абайской области отреагировали на инцидент с привлечением учителей к украшению новогодней елки, сообщает Zakon.kz.

Глава управления образования области Нуржан Ахметкалиев рассказал, что в незаконных работах было задействовано по три учителя от трех школ.

"В субботу под председательством акима области проведено рабочее совещание, где даны поручения управлению образования провести служебное расследование, управлению здравоохранения взять на особый контроль пациента и 24 часа вести наблюдение. По ходу служебного расследования выяснилось, что учителя трех школ города были привлечены к установке новогодней елки. К дисциплинарной ответственности привлечены директора школ. Руководитель отдела образования города Семея освобожден от занимаемой должности. Данный вопрос на контроле акима области и министра просвещения", – приводит Arnapress.kz его слова.

Глава аппарата акима города Семея Нуржан Есенжолов также сообщил, что за халатное отношение к должностным инструкциям строгий выговор объявлен заместителю акима, курирующему соответствующую отрасль.

Ранее стало известно, что при оформлении главной новогодней елки в Семее пострадал школьный учитель Куат Айткалиев. После инцидента депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов потребовал наказать ответственных.