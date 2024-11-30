Звезда "Битвы экстрасенсов"Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной

Звезды мистического шоу "Битва экстрасенсов" Александр Шепс и Мэрилин Керро были одной из самых ярких пар на российском телевидении. 38-летнему Александру в последнее время чаще напоминают о бывшей избраннице, сообщает Zakon.kz.

В время испытаний в новом сезоне мистического шоу "Битва сильнейших", "ясновидящая" Ольга Якубович предположила, что одна из гостий, спрятавших лицо под большим капюшоном, Мэрилин Керро:

"Женщина рядом стоит, рыжая женщина. Керро же живая?", – озвучила мысль участница шоу.

Медиум возмутился, что его коллега спросила о Керро, с которой он когда-то встречался.

Мэрилин Керро – эстонская фотомодель, участница 14-го, 16-го и 17-го сезонов мистического проекта на канале "ТНТ" "Битва экстрасенсов". Александр Шепс – шоумен и "медиум", победитель 14-го сезона "Битвы экстрасенсов", участник проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших" на канале ТНТ.

На этой почве участники шоу повздорили.

Ранее звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания.