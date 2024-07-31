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Скрипач из Алматы победил на конкурсе в Австрии

Скрипачи, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 05:30 Фото: Instagram/zhubanov_mektebi
Ученик Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени А. Жубанова Сагадат Омаргазин победил на 19-м Международном конкурсе скрипачей, который проходил с 23 по 28 июля в австрийском городе Санкт-Пельтен, сообщает Zakon.kz.

В рамках конкурсной программы артист исполнил произведения Людвига ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта и другие. Именитые маэстро и профессоры высших музыкальных академий мира высоко оценили его подготовку и подчеркнули высокий педагогический уровень его наставника – Виктора Бардашова.

Сагадат Омаргазин, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 05:30

Фото: Instagram/zhubanov_mektebi

Конкурс проходил в рамках Международного фестиваля Ost-West Musikfest, в котором помимо казахстанских музыкантов также принимали участие конкурсанты из Южной Кореи, Украины, Японии и Китая. Видео конкурсного выступления казахстанского скрипача пресс-служба школы разместила на своей странице в Instagram.

А организаторы шоу Димаша Кудайбергена в Астане продлили концерт еще на день в связи с тем, что не всем желающим удалось купить билет на мероприятие.

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Австрия Алматы 2024 год Хорошие новости Музыканты Искусство Классическая музыка Конкурсы Музыкальные инструменты
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