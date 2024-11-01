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Токаев направил поздравление по случаю празднования 125-летия Кудайбергена Жубанова

празднование юбилея, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 18:12 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В Актобе в региональном университете имени Кудайбергена Жубанова прошла ХІ международная научно-практическая конференция "Жұбанов тағылымы", посвященная 125-летию первого казахского профессора-лингвиста, тюрковеда, педагога Кудайбергена Жубанова, сообщает Zakon.kz.

Аким области Асхат Шахаров принял участие в мероприятии и зачитал поздравительное письмо президента Касым-Жомарта Токаева.

аким Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 18:12

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Кудайберген Жубанов – ученый, участвовавший в закладке теоретических основ казахского языкознания. Он глубоко изучил языкознание и написал фундаментальные труды, получившие единогласное признание научного сообщества. Им всесторонне были изучены актуальные проблемы тюркологии. При этом он добросовестно исполнял различные ответственные обязанности и неустанно трудился на благо своего народа. Почетный труд педагога-ученого никогда не будет забыт. Долг каждого – досконально изучить его богатое наследие и возродить память о нем. В связи с этим данная встреча имеет большое воспитательное значение. Я верю, что жизненный и творческий путь выдающегося человека, занявшего особое место в нашей истории, всегда будет служить примером для подрастающего поколения", – говорится в поздравлении.
встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 18:12

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В своем выступлении глава региона отметил важность мероприятия, посвященного памяти педагога-просветителя.

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 18:12

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Как отметил президент, исследования Кудайбергена Жубанова в области казахского языкознания и литературоведения глубоки, его идеи и труды занимают большое место в современном казахстанском обществе и системе образования. Об этом свидетельствуют высокие оценки, данные исследователями и многими учеными. Проводя подобные мероприятия, мы даем возможность узнать глубже и всесторонне яркую личность Кудайбергена Жубанова", – сказал аким области.

В международной научно-практической конференции приняли участие председатель совета директоров, председатель комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК Адлет Тойбаев, ректор университета Лаура Карабасова, известные филологи, представители интеллигенции, родственники К. Жубанова.

празднование юбилея, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 18:12

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В рамках конференции были возложены цветы к памятнику-бюсту Кудайбергена Жубанова, установленного на территории университета, а во Дворце молодежи открылась фотовыставка и состоялась презентация книги "Кудайберген Жубанов: личность и время. Фотоархив".

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