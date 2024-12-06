Принц Гарри рассказал об отношениях с женой

5 декабря на саммите DealBook 2024 принц Гарри рассказал о супружеских отношениях с Меган Маркл, сообщает Zakon.kz.

Как передает The New York Times, принц Гарри опроверг слухи, что они с Меган Маркл разводятся. Так журналист Эндрю Соркин прямо спросил Гарри насчет постоянных спекуляций вокруг его отношений с женой.

"Это определенно нехорошо. Судя по тому, что пишут о нас с Меган, мы раз десять покупали недвижимость и переезжали, а также раз десять разводились. За такими новостями трудно угнаться, поэтому просто игнорируешь их", — ответил принц.

🚨🚨 Harry is NOT getting a DIVORCE❓❓🚨🚨



This is what he said in his interview with Andrew Ross Sorkin 'New York Times DealBook Summit' pic.twitter.com/HgYDQmubN6 — Royal Blue (@True888Blue) December 5, 2024

Он также выразил сочувствие интернет-троллям, которые активно распространяют слухи о его личной жизни.

"Больше всего мне жаль троллей. Они надеются на что‑то, а потом это не происходит. Так что мне их жаль. По-настоящему жаль". Принц Гарри

Слухи о супружеских неурядицах появились, когда Гарри и Меган начали появляться по отдельности на разных мероприятиях. Позднее появились сообщения, что это отражает их новый "двуединый подход" к имиджу:

Гарри более погружен в благотворительность;

Меган склоняется к предпринимательским проектам.

Как раз накануне Меган блистала на красной дорожке гала-вечера The Paley Honors в Беверли-Хиллз. Герцогиня попала в объективы фотографов вместе со своим другом Тайлером Перри. Знаменитости обнимались и обменивались любезностями.

Фото: Instagram/instyleuae

Тем временем принцесса Уэльская Кейт посетит Рождественскую службу, которая пройдет под ее предводительством 6 декабря в Вестминстерском аббатстве.