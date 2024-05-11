Принц Гарри с женой прибыли в Нигерию

10 мая принц Гарри и его жена Меган Маркл прибыли в Нигерию для участия в "Играх непокоренных", сообщает Zakon.kz.

Принца Гарри и Маркл в Абудже приветствовала группа танцоров и барабанщиков народа игбо. Прибывшие также посетили учебное заведение, где провели встречу со студентами.

Фото: Facebook/TRT Afrika Français

Помимо этого, принц направится в Кадуну на северо-западе страны, чтобы посетить военный госпиталь и поговорить с солдатами, ранеными в бою. Затем он отправится в Лагос.

По словам хейтеров, Гарри и Маркл таким образом пытаются вернуть мировое признание и благосклонность королевской семьи.

В этот же день принц Уильям рассказал о самочувствии своей жены – принцессы Уэльской Кэтрин, которая сейчас борется с онкологическим заболеванием.