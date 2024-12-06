Сколько средств собрали в Казахстане с увеселительных заведений за использование музыки

Председатель Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Шолпан Абдреева на пресс-конференции в СЦК 6 декабря 2024 года назвала цифру собранных средств организациями по коллективному управлению правами, сообщает Zakon.kz.

Согласно национальному законодательству, пользователи объектов авторского права, в том числе увеселительные заведения, такие как кафе, бары, рестораны, обязаны выплачивать роялти за использование музыкальных произведений при публичном исполнении.

"Сказать, какой ресторан сколько денег выплатил, к сожалению, мы не можем, поскольку не располагаем такой информацией. Сбором данной информации у нас занимаются организации по коллективному управлению правами, и согласно их отчетам за 2023 год, ОКУПами было собрано порядка 1,5 миллиарда тенге за использование объектов авторского права", – сказала Шолпан Абдреева.

Она затруднилась назвать, сколько заведений не выплачивают авторам за музыку, так как органы юстиции не осуществляют контроль за использованием объектов авторского права.

"У нас в законодательстве предусмотрена гражданско-правовая и уголовная ответственность за незаконное использование объектов авторского права. Органы юстиции вправе осуществлять внеплановые проверки по заявлениям правообладателей исключительно по фактам незаконного использования товарного знака, средства индивидуализации или фирменного наименования. Что касается публичного исполнения в увеселительных заведениях, то мы такую статистику не ведем, поскольку мы не проводим эти проверки", – пояснила Шолпан Абдреева.

Она добавила, что по Закону об авторском праве 70% от собранного вознаграждения ОКУПы должны перечислять авторам. Вместе с тем есть случаи, когда отдельные организации в этой сфере 80-90% средств оставляли себе. Некоторые организации работают непрозрачно и не предоставляют отчеты по собранным средствам. Для наведения порядка в авторской сфере в Казахстане планируется сократить число организаций по коллективному управлению правами с 15 до одной-двух.

Ранее вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова прокомментировала ситуацию с исчезнувшими песнями казахстанских исполнителей в Instagram.

