Дочь Майкла Джексона выходит замуж

Дочь всемирно известного певца Майкла Джексона, 26-летняя Пэрис Джексон, выходит замуж за своего бойфренда Джастина Лонга после двух лет отношений, сообщает Zakon.kz.

О помолвке стало известно из нового поста девушки в Instagram: поздравляя любимого с днем рождения, она опубликовала серию фотографий. На одной из них видно, что он делает ей предложение. Когда именно состоялась помолвка, Пэрис пока не уточнила.

"С днем рождения, мой сладкий. Делить жизнь вместе с тобой все эти последние несколько лет – не поддающийся описанию вихрь эмоций. Я не могла бы даже мечтать о человеке, который бы подходил мне лучше, чем ты. Спасибо за то, что позволяешь быть твоей. Я люблю тебя", – подписала Пэрис фотографии.

Джастин Лонг – музыкальный продюсер. Вместе с Пэрис его заметили в 2022 году. До этого романа у дочери покойного поп-короля была бурная личная жизнь: она много лет встречалась с Честером Кастэллоу, за которого якобы собиралась замуж в 2015 году, затем последовала череда коротких романов.

Фото: Instagram/parisjackson

Последними серьезными отношениями до Лонга были отношения с музыкантом Габриэлем Гленном – они расстались в 2021 году, и Пэрис тяжело переживала разрыв.

Пэрис – единственная дочь Майкла Джексона. Помимо нее, у него остались два сына, Принс Джексон и Принс Бланкет Джексон II.

Майкл Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет.

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