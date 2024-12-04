Певица Натали нарушила молчание спустя полтора года после самоубийства мужа

Прошло полтора года после гибели мужа российской певицы Натали. 50-летняя артистка все это время держала траур, но все-таки рассказала о своей нынешней жизни Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион", сообщает Zakon.kz.

Певица сошлась с Александром, когда была еще студенткой. Тогда Рудову был 21 год, а артистке – 17 лет. У них осталось трое детей, которых теперь певица растит одна.

Многие даже не подозревали, что с любимым мужем Натали может произойти такая трагедия.

В программе эфира Натали сразу же объяснила ведущей, что не хочет отвечать на все вопросы, а желает получить конверт с тем самым секретом – конечно же, в нем был вопрос про трагедию, которая унесла жизнь ее мужа.

"В связи со смертью мужа мой мир рухнул. Я потеряла в его лице и любимого человека, и отца своих детей, и продюсера, и друга… Будто моя душа умерла вместе с ним. Весь год я болею, по крупицам собираю силы для концертов – все-таки детей надо кормить, учить, ставить на ноги", – сообщила исполнительница хита "Ветер с моря дул".

Натали в 2018 году уже приходила на шоу к Кудрявцевой. Тогда две женщины обсуждали их счастливую жизнь.

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