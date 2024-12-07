Баян Алагузова похвасталась роскошным подарком от мужа

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова рассказала о подарке, который получила от мужа на годовщину, сообщает Zakon.kz.

Фотографию подарка она 7 декабря опубликовала в Instagram-Stories. "7 декабря я стала Алагузовой", – написала знаменитость. Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy Супруг преподнес Алагузовой бриллиантовый комплект украшений от бренда Van Cleef & Arpels — ожерелье и серьги. Украшения этого бренда славятся своим изысканным дизайном и высокой стоимостью. Также Баян Алагузова опубликовала семейные кадры с отдыха в Дубае. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bayan Alaguzova (@bayanmaxatkyzy) Ранее сообщалось, что Баян Алагузова поставила точку в судебной тяжбе с журналисткой.

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