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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова похвасталась роскошным подарком от мужа

Баян Алагузова похвасталась роскошным подарком от мужа , фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 23:45 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова рассказала о подарке, который получила от мужа на годовщину, сообщает Zakon.kz.

Фотографию подарка она 7 декабря опубликовала в Instagram-Stories. 

"7 декабря я стала Алагузовой", – написала знаменитость. 
Баян Алагузова похвасталась роскошным подарком от мужа , фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 23:45

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Супруг преподнес Алагузовой бриллиантовый комплект украшений от бренда Van Cleef & Arpels — ожерелье и серьги. 

Украшения этого бренда славятся своим изысканным дизайном и высокой стоимостью. 

Также Баян Алагузова опубликовала семейные кадры с отдыха в Дубае. 

Ранее сообщалось, что Баян Алагузова поставила точку в судебной тяжбе с журналисткой. 

Айсулу Омарова
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