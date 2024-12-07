Баян Алагузова похвасталась роскошным подарком от мужа
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова рассказала о подарке, который получила от мужа на годовщину, сообщает Zakon.kz.
Фотографию подарка она 7 декабря опубликовала в Instagram-Stories.
"7 декабря я стала Алагузовой", – написала знаменитость.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Супруг преподнес Алагузовой бриллиантовый комплект украшений от бренда Van Cleef & Arpels — ожерелье и серьги.
Украшения этого бренда славятся своим изысканным дизайном и высокой стоимостью.
Также Баян Алагузова опубликовала семейные кадры с отдыха в Дубае.
Ранее сообщалось, что Баян Алагузова поставила точку в судебной тяжбе с журналисткой.
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