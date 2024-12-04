Затяни ремень потуже: Баян Алагузова поставила точку в судебной тяжбе с журналисткой
Чернова напомнила, что в суде 23 сентября Баян Алагузовой выиграла дело по защите чести, достоинства и деловой репутации.
"Ответчиком была Дана Орманбаева, которую суд обязал опровергнуть распространенные ею недостоверные сведения о нашей клиентке. И вот сегодня мы и Баян Максатовна победили по этому делу вновь, но уже в апелляции. Спасибо коллегии алматинского городского суда за объективное рассмотрение дела и законное решение", – написала адвокат.
Она пояснила, что в итоге два процесса в гражданском и в уголовном порядке в судах первой и апелляционных инстанциях завершились в пользу Алагузовой.
В свою очередь продюсер также прокомментировала решение апелляции.
"В общем теперь без прелюдий, жду опровержения и возмещения ущерба. Не будет? Затяни ремень потуже!" – пригрозила Алагузова Орманбаевой.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
23 сентября 2024 года Баян Алагузова выиграла дело о защите чести и достоинства. Бостандыкский районный суд Алматы частично удовлетворил иск казахстанского продюсера к журналистке Дане Орманбаевой, обвинившей последнюю в распространении недостоверной информации.
О том, что в отношении Даны Орманбаевой завели дело, стало известно 17 апреля 2024 года. Тогда в Департаменте полиции Алматы сообщили, что дело завели по заявлению жительницы южной столицы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания розни.
7 июня стало известно, что Баян Алагузова решила пойти в суд за защитой чести и достоинства. Об этом рассказала семья адвокатов Олег и Анна Черновых.