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Затяни ремень потуже: Баян Алагузова поставила точку в судебной тяжбе с журналисткой

Затяни ремень потуже: Баян Алагузова поставила точку в судебной тяжбе с журналисткой, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 21:38 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy, Instagram/danapartner_
Адвокат популярного казахстанского продюсера Баян Алагузовой Анна Чернова 4 декабря на своей странице в Instagram сообщила, что ее клиентка одержала очередную победу в суде, сообщает Zakon.kz.

Чернова напомнила, что в суде 23 сентября Баян Алагузовой выиграла дело по защите чести, достоинства и деловой репутации.

"Ответчиком была Дана Орманбаева, которую суд обязал опровергнуть распространенные ею недостоверные сведения о нашей клиентке. И вот сегодня мы и Баян Максатовна победили по этому делу вновь, но уже в апелляции. Спасибо коллегии алматинского городского суда за объективное рассмотрение дела и законное решение", – написала адвокат.

Она пояснила, что в итоге два процесса в гражданском и в уголовном порядке в судах первой и апелляционных инстанциях завершились в пользу Алагузовой.

В свою очередь продюсер также прокомментировала решение апелляции.

"В общем теперь без прелюдий, жду опровержения и возмещения ущерба. Не будет? Затяни ремень потуже!" – пригрозила Алагузова Орманбаевой. 
Затяни ремень потуже: Баян Алагузова поставила точку в судебной тяжбе с журналисткой, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 21:38

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

23 сентября 2024 года Баян Алагузова выиграла дело о защите чести и достоинства. Бостандыкский районный суд Алматы частично удовлетворил иск казахстанского продюсера к журналистке Дане Орманбаевой, обвинившей последнюю в распространении недостоверной информации.

О том, что в отношении Даны Орманбаевой завели дело, стало известно 17 апреля 2024 года. Тогда в Департаменте полиции Алматы сообщили, что дело завели по заявлению жительницы южной столицы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания розни.

7 июня стало известно, что Баян Алагузова решила пойти в суд за защитой чести и достоинства. Об этом рассказала семья адвокатов Олег и Анна Черновых.

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