Баян Алагузова удивила мужа дорогим подарком

Казахстанская актриса Баян Алагузова опубликовала видео с поздравлением своего супруга с 55-летием. Продюсер показала дорогостоящий подарок: брошь, изготовленную казахстанским ювелиром, сообщает Zakon.kz.

Видео блогер разместила на странице в Instagram. Она уточнила, что долго думала над подарком.

"Это работа ювелира высокого класса. Золото с бриллиантами. Даже не это важно. А то, что брошь является сильным оберегом. Это твой родовой знак. Это то, что будет защищать тебя. С днем рождения. Я тебя люблю". Баян Алагузова

В ответ Турсен Алагузов выразил благодарность.

"Ты меня очень удивила этим подарком", – заявил он.

Баян и Турсен Алагузовы сыграли свадьбу в декабре 2017 года.

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Не так давно они стали родителями двух девочек.