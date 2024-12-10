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Культура и шоу-бизнес

Время посвятить тело и душу кошкам: вышел трейлер аниме "Ночь живых кошаков"

Аниме, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 06:44 Фото: Х/animecorner_ac
В сети появился трейлер аниме "Nyaight of the Living Cat" по мотивам одноименной манги, сообщает Zakon.kz.

Аниме рассказывает историю таинственного вируса, который превращает людей, прикасающихся к представителям семейства кошачьих, в кошек, в результате чего по всему миру вспыхивает мяудемия.

"Пришло время человечеству посвятить и тело, и душу кошкам. Сопротивление бесполезно. Примите это, откиньтесь назад, смотрите в тишине, позвольте этим маленьким лапкам размять вас и обретите счастье. Каждый сотрудник, задействованный в этом проекте, включая всех актеров озвучивания, превратились в кошек. Теперь ваша очередь стать кошкой", – сказал исполнительный директор Такаси Миике.

Премьера состоится в 2025 году на Crunchyroll.

8 декабря вышла музыкальная пародия на фильм "Гладиатор-2" с участием Пола Мескаля.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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