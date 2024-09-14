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Вышел трейлер аниме "Атака Титанов: Последняя атака"

Аниме, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 02:55 Фото: Х/TimelessDimen
13 сентября вышел первый трейлер полнометражного аниме "Атака Титанов: Последняя атака", сообщает Zakon.kz.

Это последние два эпизода аниме с улучшенной графикой и звуком, которые собрали в единую ленту.

Аниме, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 02:55

Фото: Instagram/LolisSalon70240

Премьера запланирована 8 ноября.

Ранее вышел трейлер фильма "Веном: Последний танец".

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