Вышел трейлер аниме "Атака Титанов: Последняя атака"
Фото: Х/TimelessDimen
13 сентября вышел первый трейлер полнометражного аниме "Атака Титанов: Последняя атака", сообщает Zakon.kz.
Это последние два эпизода аниме с улучшенной графикой и звуком, которые собрали в единую ленту.
Фото: Instagram/LolisSalon70240
Премьера запланирована 8 ноября.
Ранее вышел трейлер фильма "Веном: Последний танец".
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