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Культура и шоу-бизнес

У знаменитого фильма "Знакомство с родителями" будет продолжение

У знаменитого фильма &quot;Знакомство с родителями&quot; будет продолжение , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 06:45 Фото: кадр из фильма "Знакомство с родителями"
Бен Стиллер и Роберт Де Ниро ведут переговоры о повторении ролей своих персонажей в новом комедийном продолжении фильма "Знакомство с родителями", сообщает Zakon.kz.

По данным Deadline, актеры вместе со своими коллегами по фильму Блайт Дэннер и Тери Поло обсуждают возвращение в пока не имеющем названия продолжении.

Сценарий фильма напишет соавтор сериала Джон Гамбург, режиссер пока не назначен.

Оригинальный фильм вышел в 2000 году и стал главным кассовым хитом, собрав 330 млн долларов при бюджете в 55 млн. Де Ниро также получил номинацию на "Золотой глобус" за свою роль трудного отца, пытающегося запугать нового парня своей дочери, которого сыграл Стиллер.

За ним последовал фильм "Знакомство с Факерами" 2004 года, в котором к актерскому составу присоединились Дастин Хоффман и Барбра Стрейзанд.

Вторая часть семейного кино собрала 522 млн долларов по всему миру. Третий фильм, "Маленькие Факеры", вышел в 2010 году и собрал 310 млн долларов, получив худшие отзывы из всей серии, достигнув рейтинга 9% на платформе Rotten Tomatoes.

Актерский состав воссоединился в 2020 году на 20-ю годовщину оригинала и выразил энтузиазм по поводу четвертого фильма.

"Я в игре. Я думаю, это было бы здорово", – сказал Де Ниро.

Актер Бен Стиллер добавил, что всегда открыт для возможности поработать с коллегами по этому фильму.

Ранее стало известно о продолжении другого фильма: Крис Эванс появится в новых "Мстителях"

Аксинья Титова
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