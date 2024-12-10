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Культура и шоу-бизнес

Крис Эванс появится в новых "Мстителях"

Капитан Америка, Marvel, киновселенная, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 20:32 Фото: wikimedia
Американский актер Крис Эванс появится в новой картине "Мстители: Судный день". Пока не известен масштаб и точный характер его роли, однако информация о том, что он прошел кастинг, уже распространилась в иностранных СМИ, сообщает Zakon.kz

Артист впервые появился в роли суперсолдата в фильме 2011 года "Первый мститель" и повторил эту роль в сиквелах "Первый мститель: Другая война" и "Первый мститель: Противостояние", а также снялся в четвертых "Мстителях".

Как пишет Deadline, в новой версии киновселенной Marvel Капитана Америку сыграет Энтони Маки, и в следующий раз его можно будет увидеть в фильме "Капитан Америка: Дивный новый мир" с Харрисоном Фордом в главной роли, премьера которого назначена на 14 февраля 2025 года.

После завершения истории Стива Роджерса в картине 2019 года "Мстители: Финал" Эванс сыграл небольшую роль в фильме "Дэдпул и Росомаха", где он выступил в роли еще одного своего персонажа Джонни Шторма из фильмов "Фантастическая четверка".

На данный момент над лентой "Мстители: Судный день" и ее продолжением "Мстители: Секретные войны", как и над предыдущими картинами, работают братья Руссо.

"Мстители: Судный день" запланирован к выходу 1 мая 2026 года.

Ранее Disney опубликовал трейлер с релизами Marvel и датами выхода новых проектов.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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